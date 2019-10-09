День на Донбассе: 17 обстрелов, оккупанты применили запрещенную артиллерию

9 октября, 2019, 20:01

В среду, 9 октября, по состоянию на 19:00 российские оккупанты 17 раз обстреляли позиции украинской армии, в том числе из запрещенных Минскими соглашениями 122-мм артиллерийских систем, 120-мм и 82-мм минометов

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли украинские укрепления возле Песков по направлению Веселого из миномета калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия, около Лебединского по направлению Саханки - со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, возле Пищевика по направлению Верхнешироковского - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, неподалеку Николаевки, Новотроицкого и вблизи Новогнатовки - из стрелкового оружия, около Красногоровки по направлению Старомихайловки - из ручных противотанковых гранатометов, неподалеку Павлополя по направлению Украинского - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы обстреляли Объединенные силы возле Новолуганского по направлению Доломитного из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, в районе Золотого - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, неподалеку Золотого по направлению Первомайска - участок разведения сил и средств из миномета калибра 82 мм, около Майорска по направлению "Шахта 6-7" - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, неподалеку Крымского - со станкового протитанкового гранатомета, вблизи Авдеевки по направлению Яковлевки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В течение дня потерь среди украинских военных вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано.