Черновол прервала брифинг Трубы и вручила ему сообщение о его же преступлении и о преступлении Портнова и Богдана

9 октября, 2019, 13:29

Экс-нардеп Татьяна Черновол пришла на брифинг ГБР, ведь Роман Труба не вносит в Единый реестр досудебных решений ее заявления против Портнова

Трансляцию брифинга по резонансным расследованиям ГБР вел Еспресо.TV.

Татьяна Черновол подошла к трибуне, за которой выступал директор ГБР, и прервала его доклад.

"Господин Труба не выполняет решение суда. Перед вами стоит человек, который нарушает закон и не выполняет решение суда, - заявила она. - Трижды суд обязал его начать досудебное расследование против Портнова. Он не стал. Это личная ответственность должностного лица, которому грозит 3 года тюрьмы ".

Она принесла сообщение о преступлении.

"Ваше преступление вам, господин Труба, потому что такая система, что я о вашем преступлении должна писать сообщения вам, что вы не выполнили закон и трижды не выполнили решение суда и не внесли в единый реестр досудебных решений мои заявления против Портнова", - отметила Черновол.

Кроме этого, она принесла еще одно сообщение о преступлении Портнова, а также Богдана.

"Это нынешнее высокое должностное лицо. ГБР у нас сейчас пытается дистанцироваться от того, чтобы действительно расследовать резонансные преступления. Я принесла сообщение о преступлении Богдана и Портнова. Это преступление заключается в том, что 3 млрд грн государственных средств благодаря их схеме были направлены в интересах Министерства обороны России. Это очень серьезное дело, там очень много фактов. Это сообщение на 7 листах о преступлении, я тоже передаю их господину Трубе, чтобы он внес в ЕРДР ", - добавила общественный деятель.

После этих слов Черновол начали прерывать громким треском неизвестного происхождения.

"Конечно, в нынешней ситуации в стране Портнов у нас фактически курирует ГБР, курирует всю карательную систему, я боюсь, что у господина Трубы не хватит смелости выполнять закон, - продолжила она. - Это гораздо труднее, чем преследовать Пашинского, у которого есть личная месть от Портнова, который защищал свою жену от пьяного извращенца. Конечно, это намного легче господину Трубе в данных условиях ".