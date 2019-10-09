 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоБилецкий приехал и Нацкорпус прорвал кордон полиции в Кременной, - СМИ

Билецкий приехал и Нацкорпус прорвал кордон полиции в Кременной, - СМИ


фото: today.ua
Добровольцы и ветераны АТО/ООС, которые ехали в направлении Золотого и "застряли" на блокпосту в Кременной, прорвали кордон полицейских

Об этом сообщил Общественного радио.

В результате прорыва удалось проехать 20 автомобилям добровольцев.

"Это произошло тогда, когда на блокпост прибыл бывший командир полка "Азов" Андрей Билецкий. Перед тем, как 20 авто удалось проехать, произошла еще одна стычка между полицейскими и участниками акции протеста", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в разговоре с Билецким полицейские опровергли обвинения, что они умышленно блокировали автоколонну протестующих и сказали, что собирались осмотреть авто и в дальнейшем пропустить машины, но не объяснили, почему проверка не начиналась около часа.

Сообщается, что сейчас полиция проверяет вещи участников протеста.

Напомним, на блокпосту произошла стычка между полицией и добровольцами, которые едут в Золотое. Нацкорпус заявлял, что по ним стреляли.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

9 октября, 2019 среда

больше новостей

9 октября, 2019 среда

8 октября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать