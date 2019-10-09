Билецкий приехал и Нацкорпус прорвал кордон полиции в Кременной, - СМИ
Об этом сообщил Общественного радио.
В результате прорыва удалось проехать 20 автомобилям добровольцев.
"Это произошло тогда, когда на блокпост прибыл бывший командир полка "Азов" Андрей Билецкий. Перед тем, как 20 авто удалось проехать, произошла еще одна стычка между полицейскими и участниками акции протеста", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в разговоре с Билецким полицейские опровергли обвинения, что они умышленно блокировали автоколонну протестующих и сказали, что собирались осмотреть авто и в дальнейшем пропустить машины, но не объяснили, почему проверка не начиналась около часа.
Сообщается, что сейчас полиция проверяет вещи участников протеста.
Напомним, на блокпосту произошла стычка между полицией и добровольцами, которые едут в Золотое. Нацкорпус заявлял, что по ним стреляли.
- Запланированное на 7 октября разведение сил в Золотом и Петровском отложили из-за постоянных обстрелов боевиками участка разведения.
- Позже лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий призвал к мобилизации в Золотое, где планирует 9 октября начать разведение сил.
Читайте также
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-
-
3 октября, 2019 Новый секретарь СНБО. 10 фактов об Алексее Данилове
-
Читайте также
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-
-
3 октября, 2019 Новый секретарь СНБО. 10 фактов об Алексее Данилове