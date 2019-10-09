Билецкий приехал и Нацкорпус прорвал кордон полиции в Кременной, - СМИ

9 октября, 2019, 13:30

Добровольцы и ветераны АТО/ООС, которые ехали в направлении Золотого и "застряли" на блокпосту в Кременной, прорвали кордон полицейских

Об этом сообщил Общественного радио.

В результате прорыва удалось проехать 20 автомобилям добровольцев.

"Это произошло тогда, когда на блокпост прибыл бывший командир полка "Азов" Андрей Билецкий. Перед тем, как 20 авто удалось проехать, произошла еще одна стычка между полицейскими и участниками акции протеста", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в разговоре с Билецким полицейские опровергли обвинения, что они умышленно блокировали автоколонну протестующих и сказали, что собирались осмотреть авто и в дальнейшем пропустить машины, но не объяснили, почему проверка не начиналась около часа.

Сообщается, что сейчас полиция проверяет вещи участников протеста.

Напомним, на блокпосту произошла стычка между полицией и добровольцами, которые едут в Золотое. Нацкорпус заявлял, что по ним стреляли.