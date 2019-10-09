Богдан мог давить на судью Конституционного Суда, чтобы помочь Януковичу монополизировать власть, - Kyiv Post

9 октября, 2019, 09:17

Об этом изданию "Kyiv Post" сообщили 2 источника со ссылкой на официальные показания Петра Стецюка - экс-судьи Конституционного Суда.

"Богдан якобы оказывал давление на тогдашнего судью Конституционного суда Петра Стецюка, чтобы он вынес постановление, чтобы помочь Януковичу монополизировать власть", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Богдан назвал обвинения Стецюк а"ложью", а сам Стецюк отказался комментировать проблему.

Kyiv Post сообщает, что Богдан мог выступать в роли посредника от имени Андрея Портнова, который тогда был заместителем руководителя аппарата Януковича, который отвечал за судебную систему.