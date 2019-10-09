Богдан мог давить на судью Конституционного Суда, чтобы помочь Януковичу монополизировать власть, - Kyiv Post
9 октября, 2019, 09:17
Глава Офиса президента Зеленского Андрей Богдан в 2010 году, работая в правительстве Азарова, мог давить на судью Конституционного суда Петра Стецюка, чтобы заставить вынести решение в пользу экс-президента-предателя Виктора Януковича
Об этом изданию "Kyiv Post" сообщили 2 источника со ссылкой на официальные показания Петра Стецюка - экс-судьи Конституционного Суда.
"Богдан якобы оказывал давление на тогдашнего судью Конституционного суда Петра Стецюка, чтобы он вынес постановление, чтобы помочь Януковичу монополизировать власть", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Богдан назвал обвинения Стецюк а"ложью", а сам Стецюк отказался комментировать проблему.
Kyiv Post сообщает, что Богдан мог выступать в роли посредника от имени Андрея Портнова, который тогда был заместителем руководителя аппарата Януковича, который отвечал за судебную систему.
- Речь идет о постановлении Конституционного суда, которое позволило индивидуальное членство депутатов в коалиции фракций. Тогда оппозиционные нардепы перешли в "Партию регионов" Януковича, тем самым сформировав коалицию, которой до этого не было, и создав большинство в парламенте.
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