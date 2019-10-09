Боевики "ЛДНР" запустили сигнальные ракеты в знак готовности к разведению сил, - росСМИ
Об этом российская пропагандистка Ольга Скабеева сообщила в своем Telegram-канале.
"В "ЛНР" и "ДНР" запустили сигнальные ракеты, которые говорят о готовности к разведению сил", - говорится в ее сообщении.
Ранее росСМИ писали, что запуск ракет запланирован на полдень.
"Все мероприятия подготовительные уже выполнены. Мы уже сообщили через ОБСЕ о том, что мы готовы к исполнению план-графика, который был согласован 1 октября", - рассказал пропагандистам руководитель "представительства" "ДНР" в СЦКК Руслан Якубов.
Напомним, запланированное на 7 октября разведения сил в Золотом и Петровском отложили из-за постоянных обстрелов боевиками участка разведения.
Позже лидер Нацкорпуса Андрей Белецкий призвал к мобилизации в Золотое, где планирует 9 октября начать разведение сил.
Боевики должны отойти из Ясиноватой, части Донецка и Сокольников.
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