Американец отсудил у Johnson & Johnson $ 8 млрд: у него выросла грудь из-за их лекарства

9 октября, 2019, 13:46

Суд Филадельфии обязал компанию Johnson & Johnson выплатить американцу компенсацию в размере $ 8 млрд, поскольку от побочного действия лекарств у него увеличилась грудь

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Житель Мэриленда Николас Мюррей принимал антипсихотические лекарства Risperdal, которые назначают при лечении биполярного расстройства.

Кроме Мюррея, против Johnson & Johnson подали около 13 тыс. исков, потому что у мужчин лекарства вызывают увеличение ткани молочной железы. Истцы считают, что компания знала об этом побочном действии, но не предоставляла полной информации врачам.

Приговор в пользу Мюррея является крупнейшим по сумме компенсации.