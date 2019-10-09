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Espreso.tvОбществоАмериканец отсудил у Johnson & Johnson $ 8 млрд: у него выросла грудь из-за их лекарства

Американец отсудил у Johnson & Johnson $ 8 млрд: у него выросла грудь из-за их лекарства

Суд Филадельфии обязал компанию Johnson & Johnson выплатить американцу компенсацию в размере $ 8 млрд, поскольку от побочного действия лекарств у него увеличилась грудь

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Житель Мэриленда Николас Мюррей принимал антипсихотические лекарства Risperdal, которые назначают при лечении биполярного расстройства.

Кроме Мюррея, против Johnson & Johnson подали около 13 тыс. исков, потому что у мужчин лекарства вызывают увеличение ткани молочной железы. Истцы считают, что компания знала об этом побочном действии, но не предоставляла полной информации врачам.

Приговор в пользу Мюррея является крупнейшим по сумме компенсации.

 

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