Американец отсудил у Johnson & Johnson $ 8 млрд: у него выросла грудь из-за их лекарства
9 октября, 2019, 13:46
Суд Филадельфии обязал компанию Johnson & Johnson выплатить американцу компенсацию в размере $ 8 млрд, поскольку от побочного действия лекарств у него увеличилась грудь
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Житель Мэриленда Николас Мюррей принимал антипсихотические лекарства Risperdal, которые назначают при лечении биполярного расстройства.
Кроме Мюррея, против Johnson & Johnson подали около 13 тыс. исков, потому что у мужчин лекарства вызывают увеличение ткани молочной железы. Истцы считают, что компания знала об этом побочном действии, но не предоставляла полной информации врачам.
Приговор в пользу Мюррея является крупнейшим по сумме компенсации.
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