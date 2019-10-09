8 отделений вместо 27: правительство сократило госаппарат в сфере юстиции

9 октября, 2019, 15:21

Премьер-министр рассказал об изменениях в госаппарате в сфере юстиции и создании нового интегрированного органа

Об этом Алексей Гончарук сообщил во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Мы сегодня начали сокращение государственного аппарата в сфере юстиции. Сегодня с 27 главных территориальных отделений управления мы сократили до 8. Теперь они будут межтерриториальными, то есть станет меньше начальников. Надеюсь, будет больше толку от этой работы", - отметил премьер.

Он отметил оптимизацию работы.

"Каждый раз эта сеть будет становиться более эффективной. Будут оптимизированы в том числе и ее функции, но для этого требуется определенное время и внесение изменений в отдельные процедурные документы", - рассказал Гончарук.

Премьер отметил, что то, какая область будет касаться какого конкретно территориального управления, можно будет посмотреть на сайте. Главная логика - это повышение управляемости и уменьшение количества руководителей для того, чтобы оптимизировать структуру.

Также было принято решение о предоставлении статуса межтерриториального департамента стратегических расследований Нацполиции.

"Мы создали некий интегрированный орган внутри Национальной полиции, который даст возможность в регионах работать людям, которые будут подчиняться непосредственно Киеву, а не отдельным руководителям главных управлений Нацполиции в областях на местах. Это в определенной степени эксперимент, но мы надеемся, что он даст возможность оперативно реагировать на те вызовы, которые у нас есть, и эффективнее бороться с организованной преступностью ", - пояснил он.

Также правительство сделало шаг к объединению сетей ЦНАПов.

"Мы не будем тратить средства налогоплательщиков, чтобы плодить эти сети. Мы их оптимизируем. Сервисные центры МВД, ЦНАП, прозрачные офисы Министерства соцполитики и другие подобные площадки, которые образовывались по регионам, будут оптимизированы в одну сеть. Ибо, очевидно, цель у них у всех одна - предоставлять услуги населению ", - добавил Гончарук.