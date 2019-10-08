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Espreso.tvОбществоЗеленский и Трамп не поздравили Путина с днем рождения, - Песков

Зеленский и Трамп не поздравили Путина с днем рождения, - Песков

Лидеры США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский не поздравили президента государства-агрессора Владимира Путина с днем рождения, которое было 7 октября

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передают росСМИ.

"До конца дня вчерашнего я не видел среди посланий, поступивших Путину, поздравлений от Трампа и Зеленского", - сказал он.

Российская пропагандистка Ольга Скабеева также в своем Twitter привела указанную цитату Пескова.

 

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