Зеленский и Трамп не поздравили Путина с днем рождения, - Песков
8 октября, 2019, 13:54
Лидеры США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский не поздравили президента государства-агрессора Владимира Путина с днем рождения, которое было 7 октября
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передают росСМИ.
"До конца дня вчерашнего я не видел среди посланий, поступивших Путину, поздравлений от Трампа и Зеленского", - сказал он.
Российская пропагандистка Ольга Скабеева также в своем Twitter привела указанную цитату Пескова.
Похоже, Трамп и Зеленский не поздравили Путина с днем рождения:- Olga Skabeeva (@OSkabeeva) 8 октября 2019 г.
"До конца дня вчерашнего я не видел среди посланий, поступивших Путину, поздравлений от Трампа и Зеленского", - сообщил Песков.
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