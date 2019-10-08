Закон об особом статусе Донбасса будут разрабатывать после встречи в "нормандском формате", - Разумков

8 октября, 2019, 09:48

Новый законопроект об особом статусе Донбасса начнут разрабатывать не раньше, чем состоится встреча в нормандском формате

Об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире ток-шоу "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает Укринформ .

На вопрос, когда теоретически может начаться процесс разработки нового законопроекта об особом статусе Донбасса, Разумков ответил: "Я думаю, не раньше, чем произойдет нормандская встреча".

Он отметил, что Украина и парламент приложат максимум усилий, чтобы это сделать раньше, ведь с нового - 2020 - года истекает срок действия закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Путина устраивает ситуация на Донбассе, поэтому он не спешит на "нормандский формат".

Отметим, что закон об особом статусе Донбасса будет содержать "формулу Штайнмайера", которая предусматривает проведение выборов на оккупированных территориях и признание их результатов Украине (в случае, если выборы пройдут в соответствии с украинским законодательством, а ОБСЕ подтвердит их демократичность).