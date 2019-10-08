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Espreso.tvСпортИзвестного футбольного тренера, который борется с онкозаболеванием, выписали из больницы

Известного футбольного тренера, который борется с онкозаболеванием, выписали из больницы


фото: twitter
Главный тренер итальянской "Болоньи" Михайлович выписан из больницы после прохождения второго курса химиотерапии от лейкемии

Об этом сообщает Football Italia.

Главный тренер "Болоньи" Михайлович успешно прошел второй курс химиотерапии, который длился с 9 сентября, и был выписан из больницы.

Легендарный серб проходит курс лечения от лейкемии, которая была диагностирована у него этим летом. Несмотря на болезнь, в двух стартовых турах итальянской Серии А он лично присутствовал на матчах по особому разрешению врачей. За тренировками футболистов Михайлович наблюдает по видеосвязи.

После 7-го тура чемпионата Италии "Болонья" занимает одиннадцатое место в турнирной таблице чемпионата Италии и имеет 9 очков в своем активе.

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