Ястремская победно стартовала на турнире WTA в Китае
8 октября, 2019, 13:02
Украинская теннисистка Даяна Ястремская в первом круге турнира WTA в Тянцзине победила Чжу Линь из Китая
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сеяная на турнире WTA (Женской теннисной ассоциации) под третьим номером украинка победила Чжу Линь со счетом 6: 2, 6: 3.
Ястремская 4 раза подала навылет, сделала 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 брейк.
За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 500 тыс. Ястремская поспорит с еще одной представительницей Китая Пэн Шуай.
. @D_Yastremska secures victory at the @TianjinOpen !- WTA (@WTA) October 8, 2019
Getting the better of Zhu 6-2, 6-3! pic.twitter.com/Yvn1GjBuBU
- 5 октября Даяна Ястремская в дуэте с латвийкой Еленой Остапенко вышла в финал турнира в Пекине и стала первой в истории украинкой , которая пробилась в решающий матч соревнований серии WTA Premier Mandatory.
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