Ястремская победно стартовала на турнире WTA в Китае

8 октября, 2019, 13:02

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в первом круге турнира WTA в Тянцзине победила Чжу Линь из Китая

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сеяная на турнире WTA (Женской теннисной ассоциации) под третьим номером украинка победила Чжу Линь со счетом 6: 2, 6: 3.

Ястремская 4 раза подала навылет, сделала 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 500 тыс. Ястремская поспорит с еще одной представительницей Китая Пэн Шуай.