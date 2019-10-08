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Espreso.tvСпортЯстремская победно стартовала на турнире WTA в Китае

Ястремская победно стартовала на турнире WTA в Китае


фото: twitter
Украинская теннисистка Даяна Ястремская в первом круге турнира WTA в Тянцзине победила Чжу Линь из Китая

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сеяная на турнире WTA (Женской теннисной ассоциации) под третьим номером украинка победила Чжу Линь со счетом 6: 2, 6: 3.

Ястремская 4 раза подала навылет, сделала 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 500 тыс. Ястремская поспорит с еще одной представительницей Китая Пэн Шуай.

  • 5 октября Даяна Ястремская в дуэте с латвийкой Еленой Остапенко вышла в финал турнира в Пекине и стала первой в истории украинкой , которая пробилась в решающий матч соревнований серии WTA Premier Mandatory.
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