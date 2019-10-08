Винницкий суд арестовал разыскиваемого за убийство добровольца из США, который воевал за Украину на Донбассе

8 октября, 2019, 19:49

Винницкий апелляционный суд арестовал на два месяца гражданина США Крейга Лэнга, который в 2015 году приехал в Украину воевать против России на Донбассе

Об этом сообщает "Радио Свобода".

США требуют экстрадиции Ленга, которого подозревают в двойном убийстве.

По решению суда предыдущей инстанции, американец находился под домашним арестом. Апелляционный суд отменил это решение, приняв решение поместить Ленга под стражу. Судья подчеркнул, что решение не может быть обжаловано в кассационной инстанции.

Адвокат Ленга Дмитрий Моргун заявляет, что Украина не должна выдавать Ленга власти США, поскольку там ему может грозить смертная казнь.

Крейг Лэнг - экс-военный армии США, ветеран боевых действий в Ираке и Афганистане. В Украину впервые приехал в 2015 году и присоединился к "Правому сектору", в составе которого провоевал более года. Когда появилась возможность, Лэнг вместе с бойцами "Грузинского легиона" подписал контракт с ВСУ и служил на передовой в районе Светлодарской дуги, но через несколько месяцев прекратил службу в ВСУ.

В сентябре 2019 года украинская прокуратура ходатайствовала об аресте Ленга для возможной дальнейшей экстрадиции в США, но суд поместил американца под домашний арест. В украинской прокуратуре заявили, что уже имеют запрос от правоохранительных органов США об экстрадиции. Оказалось, что Лэнг объявлен в международный розыск.

В США Ленга подозревают в том, что он вместе с подельником убил супружескую пару. По данным следователей, мужчины разместили объявление о продаже оружия. В апреле 2018-го на предложение откликнулась пожилая пара. Встретиться договорились в небольшом городке во Флориде. По прибытии супругов в условленное место Лэнг с другом, по версии следствия, застрелили покупателей. Следователи считают, что убийство совершено с целью грабежа - у погибших было $3 тыс.

По данным ФБР, эти деньги были нужны подозреваемым, чтобы оплатить поездку в Венесуэлу, где они планировали присоединиться к боевым действиям против правительства страны.

По словам адвоката Ленга, его клиент отвергает инкриминируемые ему обвинения.