В Зеленского решили напомнить его официальные страницы в соцсетях, так как появляются фейковые
8 октября, 2019, 12:11
Офис президента
Президент Украины
В социальных сетях появляется все больше фейковых страниц, которые пытаются коммуницировать от имени Офиса президента и президента Украины Владимира Зеленского
Об этом пресс служба Офиса президента сообщает в Facebook.
"Поэтому для украинского общества и прессы приводим перечень из девяти официальных каналов. Остальные каналы и страниц не имеют к Офису Президента и Главы государства никакого отношения", - пояснили в ОПУ.
Офис президента
Facebook: http://bit.ly/2oWi8kx
Twitter: http://bit.ly/2Ov3HyO
Telegram: http://bit.ly/35f8WZg
Instagram: http://bit.ly/33mrLbl
YouTube: http://bit.ly/35fhWgN
Президент Украины
Facebook: http://bit.ly/35k25Om
Twitter: http://bit.ly/2OAeoQi
Telegram: http://bit.ly/2pV6lU7
Instagram: http://bit.ly/2IvA2kU
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