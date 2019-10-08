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Espreso.tvОбществоВ Зеленского решили напомнить его официальные страницы в соцсетях, так как появляются фейковые

В Зеленского решили напомнить его официальные страницы в соцсетях, так как появляются фейковые

В социальных сетях появляется все больше фейковых страниц, которые пытаются коммуницировать от имени Офиса президента и президента Украины Владимира Зеленского

Об этом пресс служба Офиса президента сообщает в Facebook.

"Поэтому для украинского общества и прессы приводим перечень из девяти официальных каналов. Остальные каналы и страниц не имеют к Офису Президента и Главы государства никакого отношения", - пояснили в ОПУ.

Офис президента
Facebook: http://bit.ly/2oWi8kx
Twitter: http://bit.ly/2Ov3HyO
Telegram: http://bit.ly/35f8WZg
Instagram: http://bit.ly/33mrLbl
YouTube: http://bit.ly/35fhWgN

Президент Украины
Facebook: http://bit.ly/35k25Om
Twitter: http://bit.ly/2OAeoQi
Telegram: http://bit.ly/2pV6lU7
Instagram: http://bit.ly/2IvA2kU

 

 

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