В Швеции госпитализировали больного с подозрением на вирус Эбола

8 октября, 2019, 17:02

В университетскую больницу Мальме доставлен пациент с тревожными симптомами, врачи проверяют возможный случай вируса Эбола

Об этом сообщает The Sun.

"Есть подтвержденные случаи Эболы в районе, где находился человек... Причиной возникновения подозрения являются симптом в виде лихорадки в сочетании с местом, где находился пациент", - сказала директор по операциям в клинике Мария Джозефсон.

Лицо, чей возраст, пол или другие данные не сообщались, прибыло в клинику в понедельник.

Сейчас врачи ждут результатов анализов пациента, чтобы установить, был ли он заражен смертельным вирусом.

В середине июля Всемирная организация здравоохранения ввела статус чрезвычайной ситуации международного масштаба в связи с массовым распространением вируса Эбола в Демократической Республике Конго.

Число погибших в результате вспышки Эболы в Демократической Республике Конго возросло до двух тысяч человек.

Вирус Эбола - род вирусов из семьи филовирусов. Первый вид из этого рода, был выделен в районе реки Эбола (Заир). По меньшей мере 4 из 5 видов этого рода порождают у людей болезнь, которую вызывает вирус Эбола (или лихорадку Эбола). Вирус Эбола стал причиной нескольких широко освещенных серьезных эпидемий с момента открытия вируса в 1976 году.