В Швеции госпитализировали больного с подозрением на вирус Эбола
Об этом сообщает The Sun.
"Есть подтвержденные случаи Эболы в районе, где находился человек... Причиной возникновения подозрения являются симптом в виде лихорадки в сочетании с местом, где находился пациент", - сказала директор по операциям в клинике Мария Джозефсон.
Лицо, чей возраст, пол или другие данные не сообщались, прибыло в клинику в понедельник.
Сейчас врачи ждут результатов анализов пациента, чтобы установить, был ли он заражен смертельным вирусом.
В середине июля Всемирная организация здравоохранения ввела статус чрезвычайной ситуации международного масштаба в связи с массовым распространением вируса Эбола в Демократической Республике Конго.
Число погибших в результате вспышки Эболы в Демократической Республике Конго возросло до двух тысяч человек.
Вирус Эбола - род вирусов из семьи филовирусов. Первый вид из этого рода, был выделен в районе реки Эбола (Заир). По меньшей мере 4 из 5 видов этого рода порождают у людей болезнь, которую вызывает вирус Эбола (или лихорадку Эбола). Вирус Эбола стал причиной нескольких широко освещенных серьезных эпидемий с момента открытия вируса в 1976 году.
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