В Риме неизвестные повесили на мосту чучело Греты Тунберг
8 октября, 2019, 16:42
В столице Италии на мосту повесили чучело шведской климатической активистки Греты Тунберг
Об этом сообщает ЕП со ссылкой на Corriera della Sera.
Чучело было одето в желтый плащ, на голове сделаны косички, похожие на те, что у Тунберг, и надпись на английском "Грета - ваш Бог".
Мэр Рима Вирджиния Рагги выразила солидарность со шведской девушкой и ее семьей, назвав инцидент позорным.
Полиция начала расследование после того, как в социальных сетях были опубликованы изображения чучела.
Местные СМИ сообщают, что акцию провела группа под названием "Gli Svegli" ("Пробуждение").
Напомним, экологическая активистка из Швеции Грета Тунберг награждена премией Right Livelyhood Award, которую также называют альтернативной Нобелевской премией
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