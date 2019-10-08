В Риме неизвестные повесили на мосту чучело Греты Тунберг

8 октября, 2019, 16:42

В столице Италии на мосту повесили чучело шведской климатической активистки Греты Тунберг

Чучело было одето в желтый плащ, на голове сделаны косички, похожие на те, что у Тунберг, и надпись на английском "Грета - ваш Бог".

Мэр Рима Вирджиния Рагги выразила солидарность со шведской девушкой и ее семьей, назвав инцидент позорным.

Полиция начала расследование после того, как в социальных сетях были опубликованы изображения чучела.

Местные СМИ сообщают, что акцию провела группа под названием "Gli Svegli" ("Пробуждение").