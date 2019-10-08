В России объявили в розыск Павла Фукса

8 октября, 2019, 13:03

Московская полиция объявила в розыск по делу о мошенничестве владельца MosCityGroup Павла Фукса

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы.

Как отмечается, Фуксу заочно предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.

"Таганский районный суд Москвы сообщает, что в суде находится материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (заочно) в отношении Фукса Павла Яковлевича, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Он объявлен в розыск. Судебное заседание назначено на 11 октября в 10:00 мск ", - сказала представитель суда.

Детали уголовного дела не сообщаются.

В комментарии ЭП Фукс подтвердил, что в России против него ведется следствие и 11 октября по этому делу состоится судебное заседание.

При этом бизнесмен назвал неправдивой информацию об объявлении его в розыск. "Это политическое давление", - сказал он.