В Раде зарегистрировали законопроект об отделении ГТС от Нафтогаза

8 октября, 2019, 14:00

В Верховной Раде 7 октября зарегистрировали законопроект №2239 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа"

Впрочем пока законопроект зарегистрирован без текста. С документом теперь можно ознакомиться на сайте ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ).

Известно, что представители ООО "Оператор ГТС" и Секретариата Энергетического сообщества ЕС достигли договоренности по изменениям в законодательство Украины, которые являются критически важными для сертификации ООО "Оператор ГТС Украины" и ее успешного прохождения как со стороны Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП), так и со стороны Секретариата Энергетического сообщества ЕС.

Наработанные Оператором ГТС изменения в законодательство разработаны во исполнение требований постановления Кабинета министров Украины № 840 от 18 сентября 2019 по отделению и независимости Оператора ГТС (анбандлингу).

С 1 января 2020 г. должно состояться юридическое отделение ООО "Оператор ГТС Украины". Владеть и управлять им будет ОАО "Магистральные газопроводы Украины", которое подчинено Министерству финансов Украины. Выбранная модель обеспечивает независимость нового оператора ГТС от Группы Нафтогаз Украины - Naftogaz, полное отделение деятельности по транспортировке газа от деятельности по его добыче и поставке.