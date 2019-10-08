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Espreso.tvОбществоВ Нью-Йорке среди бела дня в салон красоты заскочил дикий олень. Вернулся с плойкой в рогах

В Нью-Йорке среди бела дня в салон красоты заскочил дикий олень. Вернулся с плойкой в рогах


фото: nytimes
В Нью-Йорке среди бела дня в салон красоты заскочил дикий олень

Об этом сообщает 24 канал.

Напуганное животное разбило главную витрину салона и перепрыгнуло через посетительницу, которая ждала своей очереди на диване. Она получила копытами по голове. После инцидента ее сразу госпитализировали с травмами головы и ноги.

Почти сразу после маленькой "экскурсии" олень выбежал из салона красоты с плойкой, которая запуталась в его рогах.

 

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