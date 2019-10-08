В Нью-Йорке среди бела дня в салон красоты заскочил дикий олень. Вернулся с плойкой в рогах
8 октября, 2019, 11:54
В Нью-Йорке среди бела дня в салон красоты заскочил дикий олень
Об этом сообщает 24 канал.
Напуганное животное разбило главную витрину салона и перепрыгнуло через посетительницу, которая ждала своей очереди на диване. Она получила копытами по голове. После инцидента ее сразу госпитализировали с травмами головы и ноги.
Почти сразу после маленькой "экскурсии" олень выбежал из салона красоты с плойкой, которая запуталась в его рогах.
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