В Нью-Йорке среди бела дня в салон красоты заскочил дикий олень. Вернулся с плойкой в рогах

8 октября, 2019, 11:54

В Нью-Йорке среди бела дня в салон красоты заскочил дикий олень

Об этом сообщает 24 канал.

Напуганное животное разбило главную витрину салона и перепрыгнуло через посетительницу, которая ждала своей очереди на диване. Она получила копытами по голове. После инцидента ее сразу госпитализировали с травмами головы и ноги.

Почти сразу после маленькой "экскурсии" олень выбежал из салона красоты с плойкой, которая запуталась в его рогах.