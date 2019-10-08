В Киеве пьяный водитель протаранил ограждение и "припарковался" на стоянке вверх ногами

8 октября, 2019, 23:17

В Дарницком районе Киева произошло ДТП с участием легкового автомобиля Chevrolet Aveo, который въехал на автостоянку, сломав металлический забор

Об этом сообщают "Вартови Еспресо" .

Авария произошла на Позняках. По предварительной информации, нетрезвый водитель на закруглении дороги не справился с управлением, выехал на газон и, протаранив ограждение, въехал в стоянку, после чего его автомобиль перевернулся.

При этом случайные прохожие чудом не попали под колеса легковушки. Также автомобиль, к счастью, не задел машины, которые находились на площадке.

Очевидцы помогли выбраться водителю и вызвали "скорую". Врачи оказали первую помощь но, несмотря на травмы, от госпитализации водитель отказался. Мужчина имел признаки алкогольного опьянения однако от прохождения теста на алкоголь также отказался.