В Киеве пьяный водитель протаранил ограждение и "припарковался" на стоянке вверх ногами
8 октября, 2019, 23:17
В Дарницком районе Киева произошло ДТП с участием легкового автомобиля Chevrolet Aveo, который въехал на автостоянку, сломав металлический забор
Об этом сообщают "Вартови Еспресо" .
Авария произошла на Позняках. По предварительной информации, нетрезвый водитель на закруглении дороги не справился с управлением, выехал на газон и, протаранив ограждение, въехал в стоянку, после чего его автомобиль перевернулся.
При этом случайные прохожие чудом не попали под колеса легковушки. Также автомобиль, к счастью, не задел машины, которые находились на площадке.
Очевидцы помогли выбраться водителю и вызвали "скорую". Врачи оказали первую помощь но, несмотря на травмы, от госпитализации водитель отказался. Мужчина имел признаки алкогольного опьянения однако от прохождения теста на алкоголь также отказался.
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