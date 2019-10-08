В Киеве легковушка влетела в дерево после столкновения с другим автомобилем

8 октября, 2019, 21:13

В Днепровском районе Киева произошло столкновение внедорожника Hyundai с автомобилем Mitsubishi Lancer

Об этом сообщают "Вартови.Еспресо" .

Авария произошла на ул. Энтузиастов. По словам водителя Mitsubishi, внедорожник внезапно выехал со двора прямо перед ним. От удара Mitsubishi отбросило в сторону и автомобиль врезался в дерево.

На место происшествия прибыли несколько бригад "скорой". Врачи оказали всем участникам ДТП помощь, однако от госпитализации все отказались. Обстоятельства аварии сейчас устанавливают правоохранители.