В Киеве легковушка влетела в дерево после столкновения с другим автомобилем
8 октября, 2019, 21:13
В Днепровском районе Киева произошло столкновение внедорожника Hyundai с автомобилем Mitsubishi Lancer
Об этом сообщают "Вартови.Еспресо" .
Авария произошла на ул. Энтузиастов. По словам водителя Mitsubishi, внедорожник внезапно выехал со двора прямо перед ним. От удара Mitsubishi отбросило в сторону и автомобиль врезался в дерево.
На место происшествия прибыли несколько бригад "скорой". Врачи оказали всем участникам ДТП помощь, однако от госпитализации все отказались. Обстоятельства аварии сейчас устанавливают правоохранители.
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