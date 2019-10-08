В Конгрессе США предупредили об опасности вмешательства РФ в выборы президента

8 октября, 2019, 22:59

Комитет по разведке Конгресса США предупредил о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2020 года

Об этом сообщает The Washington Post.

Так, двухпартийный отчет Сената призывает к решительным усилия для предотвращения российского вмешательства в выборы 2020 года. Сенаторы призвали Конгресс, Белый дом и Силиконовую долину принять меры, чтобы соцсети не использовались для вмешательства в следующие выборы в США.

В отчете также дана оценка слабостей, которыми россияне воспользовались в 2016 году.

Кроме того, группа под руководством Республиканской партии подтверждает, что Россия вмешивалась в американский избирательный процесс, чтобы помочь Дональду Трампу победить. Возглавляемый республиканцами Комитет Сената по разведке, который более 2,5 года расследует вмешательство в избирательную кампанию, прямо заявил, что россияне пытались помешать демократке Хиллари Клинтон, поддерживая республиканца Дональда Трампа.