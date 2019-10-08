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Espreso.tvМирВ Германии украденный грузовик протаранил несколько авто, есть пострадавшие

В Германии украденный грузовик протаранил несколько авто, есть пострадавшие


фото: reuters
В понедельник вечером, 7 октября, в немецком городе Лимбург-ан-дер-Лан грузовик протаранил сразу несколько автомобилей, стоявших на светофоре

Как сообщает Welt, в результате происшествия пострадали девять человек, семеро из которых были госпитализированы.

По имеющимся данным, мужчина, находившийся за рулем грузовика, похитил его недалеко от места ДТП. Сейчас его уже задержали.

На вопрос, может ли это быть теракт, представитель полиции сказал: "Когда происходят такие события, полиция имеет все варианты в виду, и это именно то, что мы делаем, мы не исключаем ничего на данный момент".

 

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