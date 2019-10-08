В Еврокомиссии назвали решающим пунктом Минских соглашений контроль Украиной границы с РФ

8 октября, 2019, 19:07

Спецсоветник президента Еврокомиссии по Украине Эльмар Брок отметил, что передача Украине контроля над границей с Россией - решающий пункт Минских соглашений

Об этом он заявил в интервью Интерфакс-Украина.

"Если есть условие, что Украина вернет контроль над границей, то тогда это - решающий пункт. Потому что если это так, то россияне не смогут доставлять войска и вооружения (боевикам), как они делают это до сих пор", - сказал Брок.

Он отметил, что ситуация с выполнением Минска за пять лет не улучшилась потому что, обе стороны настаивают на выполнении в первую очередь пунктов оппонентами, что является неправильным.

"За последние пять лет не произошло никаких изменений. Нам нужно найти решение, которое предусматривает пошаговую стратегию: одна сторона делает этот шаг, другая сторона - другой и так далее для того, чтобы достичь прогресса. Если никто не хочет делать шагов, ничего не будет происходить вообще", - сказал советник президента Еврокомиссии.

При этом Брок подчеркнул важность контроля над каждым пунктом выполнения достигнутых соглашений.