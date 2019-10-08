В Британии кот возглавил отдел по работе с клиентами на железнодорожной станции

8 октября, 2019, 18:55

Бенгальского кота по кличке Пол назначили начальником отдела по работе с клиентами на железнодорожной станции Ливерпуль Саут Парквэй в Великобритании

Об этом сообщает Daily Star.

Пол начал заходить на станцию еще будучи маленьким котенком. Сейчас кот приходит на станцию уже 10 лет, несмотря на то, что у него есть дом и любящие хозяева.

"Мы рады приветствовать Пола во главе отдела по работе с клиентами, ведь он этого заслуживает - он очень воспитанный кот и все очень любят его", - говорит один из работников станции Алан Роу.

Пол дружелюбен и обожает людей. Когда же ему надоедает находиться в центре внимания, он идет в один из скрытых туннелей, разбросанных по всей станции.

Кот стал местной знаменитостью, а на его страницу в Facebook подписалось уже более 3 тыс. человек.