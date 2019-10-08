Укрзализныця закупила белья на 10 млн грн
Об этом сообщает БизнесЦензор.
Согласно информации на сайте ProZorro, в первом аукционе по отбору поставщиков постельного белья по рамочным соглашением, кроме "Текстиль-Ривне", участвовали ООО "Украинская швейная фабрика" и ООО "Евроклинсервис".
Кроме того, к настоящему времени уже состоялся второй аукцион по поставке еще 12 тыс. комплектов постельного белья "Укрзализныци". Как указывается на ProZorro, победителем аукциона стало ООО "Украинская швейная фабрика" (цена - 297,36 грн/шт.).
В целом, согласно сообщению на странице Facebook-сообщества "Прозрачная железная дорога", рамочное соглашение предусматривает поставку компании 34,78 тыс. комплектов постельного белья на общую сумму 10,43 млн грн.
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