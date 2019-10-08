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Espreso.tvОбществоУкраинская теннисистка Воротилин на протезе пробежала марафон и установила рекорд Украины

Украинская теннисистка Воротилин на протезе пробежала марафон и установила рекорд Украины

Украинская теннисистка Татьяна Воротилина пробежала 42,195 км за 5 часов 22 минуты

Об этом сама спортсменка сообщила в Facebook.

"42,195км! Wizz Air Kyiv City Marathon Рекорд Украины! Сегодня я сознательно побежала сама. И это был действительно мой забег. С кайфом 19 км, легкостью - 20 км, скользкими спусками (начало возле Родины-мать), сильной болью (с 24 км), слезами (26,27,32,33,34,35 км ..) и невероятной силой (с 40 км)! На 36 км стоял диджей с колонками и играл Соломуна - это придало силы! А с 38 меня провели ребята пару км и это очень перемкнуло мозг", - поделилась впечатления Воротилина.

Напомним, спортсменка в августе 2015 попала в аварию в Таиланде. После ДТП ей ампутировали до середины голени правую ногу.

 

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