Украина забила 8 голов Гане и вышла в четвертьфинал ЧМ по мини-футболу
8 октября, 2019, 10:59
Сборная Украины по мини-футболу разгромила Гану и вышла в 1/4 финала чемпионата мира в Австралии
Об этом сообщает Sport.ua .
Во вторник, 8 октября, сборная Украины провела матч 1/8 финала чемпионата мира 2019 по мини-футболу. В австралийском городе Перт украинцы разгромили сборную Ганы со счетом 8:0.
Соперником Украины в 1/4 финала будет Колумбия. Матч состоится 9 октября.
Чемпионат мира по мини-футболу
1/8 финала, 8 октября. Перт (Австралия)
Гана - Украина 0: 8
Голы: Цой, 3, Харченко, 4, 47, Андриенко, 7, Хомин, 8, 24, 46, Заяц, 35
- Напомним, 1 октября в первом матче чемпионата мира по мини-футболу сборная Украины победила соперников из Ливана.
- Во 2-м туре группового раунда финальной части чемпионата мира по мини-футболу сборная Украины уступила Румынии .
- 5 октября в решающем матче группового раунда Украина победила Нигерию 8: 2 и вышла в плей-офф.
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