 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУ Путина ответили на слова Пристайко об оттягивании Россией нормандской встречи

У Путина ответили на слова Пристайко об оттягивании Россией нормандской встречи

Россия заинтересована провести встречу в нормандском формате на высшем уровне

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на слова министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко об оттягивании Россией нормандской встречи, сообщает ТАСС .

При этом Песков отметил, что саммит должен быть хорошо подготовлен, чтобы стать результативным.

"Как и все страны - участницы этого формата - Кремль заинтересован в возрождении, в реанимации этого процесса, в проведении новой встречи в верхах. Вместе с тем точку зрения Кремля разделяют многие страны: встреча должна быть подготовлена, чтобы стать результативной", - подчеркнул Песков, передают российские СМИ.

Также Песков добавил, что "идея об участии США в нормандском формате не находит поддержки, но Вашингтон мог бы повлиять на Украину для решения конфликта на Донбассе".

  • Напомним, Пристайко заявил, что Российская Федерация ищет новые поводы, чтобы встреча лидеров четырех стран в нормандском формате не состоялась. По его словам, Россия демонстрирует неготовность принять участие в саммите "нормандской четверки".
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

8 октября, 2019 вторник

больше новостей

8 октября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать