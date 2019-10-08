У Путина ответили на слова Пристайко об оттягивании Россией нормандской встречи
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на слова министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко об оттягивании Россией нормандской встречи, сообщает ТАСС .
При этом Песков отметил, что саммит должен быть хорошо подготовлен, чтобы стать результативным.
"Как и все страны - участницы этого формата - Кремль заинтересован в возрождении, в реанимации этого процесса, в проведении новой встречи в верхах. Вместе с тем точку зрения Кремля разделяют многие страны: встреча должна быть подготовлена, чтобы стать результативной", - подчеркнул Песков, передают российские СМИ.
Также Песков добавил, что "идея об участии США в нормандском формате не находит поддержки, но Вашингтон мог бы повлиять на Украину для решения конфликта на Донбассе".
- Напомним, Пристайко заявил, что Российская Федерация ищет новые поводы, чтобы встреча лидеров четырех стран в нормандском формате не состоялась. По его словам, Россия демонстрирует неготовность принять участие в саммите "нормандской четверки".
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