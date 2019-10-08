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Espreso.tvМирТрамп пообещал не оставлять курдов и предупредил Турцию о "разрушительных последствиях"

Трамп пообещал не оставлять курдов и предупредил Турцию о "разрушительных последствиях"

Президент США Дональд Трамп заявил, что американское правительство не прекратит поддерживать сирийских курдов, несмотря на вывод войск

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Мы можем быть в процессе выхода из Сирии, но мы ни в коем случае не покинем курдов, которые являются особыми людьми и замечательными бойцами. Наши отношения с Турцией, партнером по НАТО и торговле, также были очень хорошими", - написал Трамп.

Он снова предупредил Турцию о "разрушительных последствиях", если ее военная операция будет направлена против курдов.

"Турция уже имеет большое курдское население и прекрасно понимает, что, хотя у нас осталось всего 50 солдат в этом районе Сирии, и они будут выведены, любые принудительные или ненужные боевые действия со стороны Турции будут иметь  разрушительные последствия для их экономики и их очень хрупкой валюты. Мы помогаем курдам материально/оружием! ", - добавил Трамп.

  • Накануне стало известно, что военные США не будут участвовать в запланированном Турцией наступлении в северной Сирии и оставляют позиции у турецкой границы.
  • Главные сенаторы и конгрессмены от Республиканской партии, ведущие дипломаты резко раскритиковали такую позицию Белого дома, обвинив его руководителя в измене союзникам-курдам.
  • После этого Дональд Трамп пригрозил полностью уничтожить экономику Турции, если Анкара сделает то, что американский лидер считает недопустимым.
  • Напомним, Турция объявила, что на этой неделе начнет воздушную и наземную военную операцию в Сирии в регионе, который в основном контролируется курдскими отрядами YPG, которых Анкара считает террористами.

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