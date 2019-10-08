Трамп пообещал не оставлять курдов и предупредил Турцию о "разрушительных последствиях"

8 октября, 2019, 17:04

Президент США Дональд Трамп заявил, что американское правительство не прекратит поддерживать сирийских курдов, несмотря на вывод войск

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Мы можем быть в процессе выхода из Сирии, но мы ни в коем случае не покинем курдов, которые являются особыми людьми и замечательными бойцами. Наши отношения с Турцией, партнером по НАТО и торговле, также были очень хорошими", - написал Трамп.

We may be in the process of leaving Syria, but in no way have we Abandoned the Kurds, who are special people and wonderful fighters. Likewise our relationship with Turkey, a NATO and Trading partner, has been very good. Turkey already has a large Kurdish population and fully .... - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2019

Он снова предупредил Турцию о "разрушительных последствиях", если ее военная операция будет направлена против курдов.

.... understands that while we only had 50 soldiers remaining in that section of Syria, and they have been removed, any unforced or unnecessary fighting by Turkey will be devastating to their economy and to their very fragile currency. We are helping the Kurds financially / weapons! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2019

"Турция уже имеет большое курдское население и прекрасно понимает, что, хотя у нас осталось всего 50 солдат в этом районе Сирии, и они будут выведены, любые принудительные или ненужные боевые действия со стороны Турции будут иметь разрушительные последствия для их экономики и их очень хрупкой валюты. Мы помогаем курдам материально/оружием! ", - добавил Трамп.

Накануне стало известно, что военные США не будут участвовать в запланированном Турцией наступлении в северной Сирии и оставляют позиции у турецкой границы.

Главные сенаторы и конгрессмены от Республиканской партии, ведущие дипломаты резко раскритиковали такую позицию Белого дома, обвинив его руководителя в измене союзникам-курдам.

раскритиковали такую После этого Дональд Трамп пригрозил полностью уничтожить экономику Турции, если Анкара сделает то, что американский лидер считает недопустимым.

Напомним, Турция объявила, что на этой неделе начнет воздушную и наземную военную операцию в Сирии в регионе, который в основном контролируется курдскими отрядами YPG, которых Анкара считает террористами.

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