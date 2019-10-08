Топ-чиновники таможни сами себе давали в аренду имения в Конча-Заспе за 4 тысячи гривень в месяц, - Bihus.info

8 октября, 2019, 12:36

В 2000 году Киевский городской совет бесплатно передал Государственной таможенной службе в постоянное пользование 15 гектаров земли. Здесь таможенникам позволили соорудить базу отдыха - реабилитационный центр "Конча-Заспа" для оздоровления и отдыха рядовых сотрудников

Расследование проводили журналисты Bihus.info

По оценочной стоимости - участок сейчас стоит почти 300 млн грн. За год на огражденной территории возвели 28 домов - 9 деревянных и 19 кирпичных, подстанцию и скважину.

Новоназначенный глава таможни Максим Нефедов объясняет, что статус этого имущества - "это то, чем занимаются Профсоюз".

По его словам, топ-чиновники таможни сами себе давали в аренду за какие-то "смешные" деньги землю и недвижимость в Конча-Заспе.

В частности, двухэтажный дом из темного дерева, со стеклянной террасой и отдельным паркингом по 4380 гривень в месяц, по документам, арендует бывший главный инспектор Киевской региональной таможни Олег Суршко. Договор аренды подписали до 2033 года.

Похожий двухэтажный коттедж из темного дерева и паркингом по документам арендует тоже до 2033 года и тоже за скромные 4360 гривень в месяц Геннадий Романенко, который до 2014 года начальник Киевской региональной таможни.

Два этажа, камин, беседка, изложенная брусчатка ко входу. По документам дом №13 в пользовании Игоря Тимофеева до 2026 года. Месячная стоимость проживания здесь - 4360 гривень. Тимофеев - председатель самого Профсоюза таможенников, формально занимается реабилитационным центром "Конча-Заспа".

Пятикомнатный двухэтажный деревянный коттедж на 177 квадратных метров с мебелью, сантехникой и даже постелью и посудой в 2016 году арендовал бывший председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров. В распоряжении дом к 2033 году, цена - 6770 грн в месяц.

Еще один экс-чиновник на длительной реабилитации - Игорь Калетник - экс-глава таможни (2010 г.). Договор аренды между Профсоюзом таможенников и Калетником подписан 15 февраля 2011 года года. Отмечается, что сразу же стороны согласовали заявление на реконструкцию и ремонт арендованного дома

"Инвестирование в арендованное у государства имущество - классическая схема вывода недвижимости в частную собственность, которую ранее уже использовали", - рассказали расследователи.

Главный таможенник страны Нефедов заявил, что первым приоритетом является сохранение этой недвижимости в принципе. А дальше решать, возвращать ли в государственную собственность, сдавать ли в аренду или продать.