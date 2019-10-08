США наложили санкции на крупнейшего в мире производителя систем видеонаблюдения

8 октября, 2019, 08:15

США внесли в список санкций 28 китайских государственных учреждений и частных фирм за причастность к нарушению прав этнических меньшинств, среди которых главным образом - уйгуры и казахи

Об этом сообщает Радио Свобода.

Среди подсанкционных оказалось Управление общественной безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района, 19 подчиненных ему организаций, а также 8 компаний, самая известная из которых Hikvision, крупнейший в мире производитель систем видеонаблюдения.

В заявлении Министерства торговли США говорится, что эти объекты были уличены в нарушениях прав человека и злоупотреблении во время кампании репрессий, массовых незаконных задержаний и ведении электронного наблюдения за уйгурами, казахами и другими группами представителей мусульманских меньшинств.

Внесение в специальный список Министерства торговли предусматривает запрет на импорт американских технологий без специального разрешения властей США.

Компания Hikvision выразила протест по поводу этого решения США, указав, что несколько месяцев назад наняла специального советника, американского специалиста в области прав человека, чтобы убедиться в соответствии своих действий международным нормам.