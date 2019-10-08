8 октября, 2019, 13:07

Освобожденный политзаключенный Кремля Олег Сенцов дал показания для Мониторинговой миссии ООН по правам человека

Об этом говорится в сообщении Миссии в Facebook.

"Олег Сенцов пришел к нам в офис сегодня. Мы говорили о его содержании под стражей и заключении в Крыму и Российской Федерации. В течение этих лет мы поддерживали связь с адвокатом Сенцова и анализировали судебные решения по его делу. Для нас было крайне важным встретиться с Олегом лично, чтобы задокументировать нарушение прав человека в его деле ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация, полученная во время интервью, будет использована для анализа ситуации с правами человека в Крыму, подготовки публичных докладов и адвокации для привлечения виновных к ответственности.

"Я делаю все, что могу для помощи людям, которые остаются за решеткой. Кто лучше знает, через что они проходят?", - сказал Сенцов.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека планирует провести интервью со всеми задержанными, которые были освобождены 7 сентября 2019.