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Espreso.tvОбществоСенцов дал показания для мониторинговой миссии ООН

Сенцов дал показания для мониторинговой миссии ООН

Освобожденный политзаключенный Кремля Олег Сенцов дал показания для Мониторинговой миссии ООН по правам человека

Об этом говорится в сообщении Миссии в Facebook.

"Олег Сенцов пришел к нам в офис сегодня. Мы говорили о его содержании под стражей и заключении в Крыму и Российской Федерации. В течение этих лет мы поддерживали связь с адвокатом Сенцова и анализировали судебные решения по его делу. Для нас было крайне важным встретиться с Олегом лично, чтобы задокументировать нарушение прав человека в его деле ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация, полученная во время интервью, будет использована для анализа ситуации с правами человека в Крыму, подготовки публичных докладов и адвокации для привлечения виновных к ответственности.

"Я делаю все, что могу для помощи людям, которые остаются за решеткой. Кто лучше знает, через что они проходят?", - сказал Сенцов.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека планирует провести интервью со всеми задержанными, которые были освобождены 7 сентября 2019.

 

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