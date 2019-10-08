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Espreso.tvОбществоРоссияне дважды обстреляли участок разведения сил в Золотом

Россияне дважды обстреляли участок разведения сил в Золотом

7 октября вооруженные формирования Российской Федерации 27 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, в нарушение Минских соглашений противник дважды умышленно обстрелял участок разведения сил в районе Золотого из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 13 обстрелов. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 14 обстрелов.

За минувшие сутки потерь среди украинских военных в результате вражеских обстрелов не было.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня.

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