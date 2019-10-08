Россияне дважды обстреляли участок разведения сил в Золотом
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Кроме того, в нарушение Минских соглашений противник дважды умышленно обстрелял участок разведения сил в районе Золотого из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 13 обстрелов. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 14 обстрелов.
За минувшие сутки потерь среди украинских военных в результате вражеских обстрелов не было.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня.
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