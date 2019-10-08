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Espreso.tvОбществоРазумков празднует день рождения, а у Арахамии родилась двойня, - Мендель

Разумков празднует день рождения, а у Арахамии родилась двойня, - Мендель


фото: rada.gov.ua
8 октября свой 36-й день рождения празднует глава парламента Дмитрий Разумков

Об этом сообщила спикер президента Юлия Мендель в Facebook.

Отмечается, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия стал отцом двойни - теперь у него шестеро детей.

"С Днем юриста! Ясного ума, неопровержимых доказательств и справедливого закона! Отдельно Дмитрия Разумкова с Днем рождения! А Давида Арахамия с рождением двойни! Теперь он - отец аж шестерых!", - говорится в сообщении Мендель.

 

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