Разумков празднует день рождения, а у Арахамии родилась двойня, - Мендель
8 октября, 2019, 11:18
8 октября свой 36-й день рождения празднует глава парламента Дмитрий Разумков
Об этом сообщила спикер президента Юлия Мендель в Facebook.
Отмечается, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия стал отцом двойни - теперь у него шестеро детей.
"С Днем юриста! Ясного ума, неопровержимых доказательств и справедливого закона! Отдельно Дмитрия Разумкова с Днем рождения! А Давида Арахамия с рождением двойни! Теперь он - отец аж шестерых!", - говорится в сообщении Мендель.
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