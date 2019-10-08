Разумков празднует день рождения, а у Арахамии родилась двойня, - Мендель

8 октября, 2019, 11:18

8 октября свой 36-й день рождения празднует глава парламента Дмитрий Разумков

Об этом сообщила спикер президента Юлия Мендель в Facebook.

Отмечается, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия стал отцом двойни - теперь у него шестеро детей.

"С Днем юриста! Ясного ума, неопровержимых доказательств и справедливого закона! Отдельно Дмитрия Разумкова с Днем рождения! А Давида Арахамия с рождением двойни! Теперь он - отец аж шестерых!", - говорится в сообщении Мендель.