Разумков пообещал, что Рада отойдет от "турборежима"

8 октября, 2019, 11:25

Спикер парламента ответил на комментарий премьер-министра, который выразил мнение, что "турборежим" работы Верховной Рады должен уходить в прошлое

Об этом глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Мы отойдем от "турборежима", как об этом говорят в СМИ, мы будем работать, пожалуй, немного спокойнее, но мы не будем работать медленно. Но к предложению премьер-министра Гончарука обязательно Верховная Рада прислушается, народные депутаты это услышали, и, я уверен, что они будут учитывать это при обработке законопроектов, которые будут поступать от Кабинета министров Украины", - заявил Разумков.

Спикер отметил, что сегодня Верховная Рада живет в "турборежиме" потому, что "много времени она жила в состоянии летаргического сна или комы".

"Сейчас парламент действительно работает, и сегодня здесь коллеги, я хотел бы их поблагодарить за те результаты, которые мы видим на табло Верховной Рады", - сказал Разумков.

Он отметил, что Рада демонстрирует сегодня "эффективную, быструю и достаточно неплохую по качеству работу". Разумков надеется, что это будет сохраняться и в дальнейшем.