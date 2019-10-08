Разумков пообещал, что Рада отойдет от "турборежима"
Об этом глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова" на телеканале ICTV.
"Мы отойдем от "турборежима", как об этом говорят в СМИ, мы будем работать, пожалуй, немного спокойнее, но мы не будем работать медленно. Но к предложению премьер-министра Гончарука обязательно Верховная Рада прислушается, народные депутаты это услышали, и, я уверен, что они будут учитывать это при обработке законопроектов, которые будут поступать от Кабинета министров Украины", - заявил Разумков.
Спикер отметил, что сегодня Верховная Рада живет в "турборежиме" потому, что "много времени она жила в состоянии летаргического сна или комы".
"Сейчас парламент действительно работает, и сегодня здесь коллеги, я хотел бы их поблагодарить за те результаты, которые мы видим на табло Верховной Рады", - сказал Разумков.
Он отметил, что Рада демонстрирует сегодня "эффективную, быструю и достаточно неплохую по качеству работу". Разумков надеется, что это будет сохраняться и в дальнейшем.
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