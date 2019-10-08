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Espreso.tvОбществоРассчитывать на появление миротворцев на Донбассе в ближайшее время не стоит, - Пристайко

Рассчитывать на появление миротворцев на Донбассе в ближайшее время не стоит, - Пристайко


фото: eurointegration.com.ua
Глава МИД Украины считает, что международное сообщество к развертыванию миссии не готово

Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в эфире телеканала ICTV.

"Эта идея не нашла понимания, несмотря на то, что об этом говорили много раз - и предыдущий президент, и кто угодно. До сих пор мы, мировое сообщество не готовы", - заявил он.

По мнению Пристайко, в ближайшее время рассчитывать на появление миротворцев в Донецкой и Луганской областях не стоит.

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