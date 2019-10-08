Рассчитывать на появление миротворцев на Донбассе в ближайшее время не стоит, - Пристайко
8 октября, 2019, 12:36
Глава МИД Украины считает, что международное сообщество к развертыванию миссии не готово
Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в эфире телеканала ICTV.
"Эта идея не нашла понимания, несмотря на то, что об этом говорили много раз - и предыдущий президент, и кто угодно. До сих пор мы, мировое сообщество не готовы", - заявил он.
По мнению Пристайко, в ближайшее время рассчитывать на появление миротворцев в Донецкой и Луганской областях не стоит.
- Напомним, 20 сентября 2017 г. тогдашний президент Украины Петр Порошенко во время своего выступления в Совбезе ООН призвал развернуть миротворческую миссию на Донбассе.
- При нем было несколько подобных обращений. Они остались без ответа.
- 14 сентября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина будет просить международное сообщество ввести миротворческую миссию только в случае неудачи в применении других инструментов в урегулировании ситуации на Донбассе
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