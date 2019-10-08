Рассчитывать на появление миротворцев на Донбассе в ближайшее время не стоит, - Пристайко

8 октября, 2019, 12:36

Глава МИД Украины считает, что международное сообщество к развертыванию миссии не готово

Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в эфире телеканала ICTV.

"Эта идея не нашла понимания, несмотря на то, что об этом говорили много раз - и предыдущий президент, и кто угодно. До сих пор мы, мировое сообщество не готовы", - заявил он.

По мнению Пристайко, в ближайшее время рассчитывать на появление миротворцев в Донецкой и Луганской областях не стоит.