Раде предлагают утвердить красно-черный флаг УПА Знаменем Национальной Достоинства Украины
8 октября, 2019, 20:21
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает утвердить флагом национального достоинства знамя из двух полос: темно-красного и черного цветов
Об этом сообщается на сайте парламента.
Законопроект также предлагает новый флаг сделать символом национально-освободительной борьбы народа Украины.
"В современной украинской историографии красно-черный флаг является символом несокрушимости украинского духа, верности военным традициям и присяги на верность народу Украины. Красный цвет означает кровь, пролитую в борьбе за свободу Украины, а черный цвет - землю, на которую была пролита эта кровь", - говорится в пояснительной записке.
Сказано также, что это один из неофициальных символов, который используется уже как официальный.
В законопроекте указан перечень дней, когда устанавливается флаг национального достоинства на зданиях государственных органов Украины:
22 января - День Независимости и Соборности Украины,
20 февраля - День Героев Небесной Сотни,
14 марта - День украинского добровольца,
21 мая - День памяти жертв политических репрессий,
23 мая - День Героев,
28 июня - День Конституции Украины,
24 августа - День Независимости Украины,
14 октября - День создания Украинской Повстанческой Армии,
6 декабря - День Вооруженных Сил Украины.
Законопроект также предусматривает порядок подъема или установки, а также ответственность за нарушение его норм.
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