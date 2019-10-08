Раде предлагают утвердить красно-черный флаг УПА Знаменем Национальной Достоинства Украины

8 октября, 2019, 20:21

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает утвердить флагом национального достоинства знамя из двух полос: темно-красного и черного цветов

Об этом сообщается на сайте парламента.

Законопроект также предлагает новый флаг сделать символом национально-освободительной борьбы народа Украины.

"В современной украинской историографии красно-черный флаг является символом несокрушимости украинского духа, верности военным традициям и присяги на верность народу Украины. Красный цвет означает кровь, пролитую в борьбе за свободу Украины, а черный цвет - землю, на которую была пролита эта кровь", - говорится в пояснительной записке.

Сказано также, что это один из неофициальных символов, который используется уже как официальный.

В законопроекте указан перечень дней, когда устанавливается флаг национального достоинства на зданиях государственных органов Украины:

22 января - День Независимости и Соборности Украины,

20 февраля - День Героев Небесной Сотни,

14 марта - День украинского добровольца,

21 мая - День памяти жертв политических репрессий,

23 мая - День Героев,

28 июня - День Конституции Украины,

24 августа - День Независимости Украины,

14 октября - День создания Украинской Повстанческой Армии,

6 декабря - День Вооруженных Сил Украины.

Законопроект также предусматривает порядок подъема или установки, а также ответственность за нарушение его норм.