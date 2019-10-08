"Время попрощаться с бюрократией": Гончарук анонсировал отмену устаревших функций Минюста

8 октября, 2019, 13:53

Премьер-министр заявил, что 9 октября Кабмин отменит анахронизмы в виде полностью устаревших функций Минюста

Об этом он Алексей Гончарук сообщил в Facеbook.

"Сейчас в Украине уникальная ситуация: и президент, и глава Верховной Рады, и премьер-министр, - по специальности юристы. Дошло уже до того, что даже генеральный прокурор тоже юрист", - написал глава правительства.

Он отметил, что все юристы "должны быть образцом отношения нулевой толерантности к коррупции".

"Поэтому важно, чтобы юристы уделяли больше времени именно сути и качеству своих документов, а не тратили его на споры, как правильно писать: "відповідно до" или "згідно з". Уже пора попрощаться с этой бюрократией", - отметил Гончарук.

Он заявил, что будут унифицированы требования к написанию юридических документов. Должен быть один стандарт, по которому будут "сверяться".

"Уже завтра Кабмин отменит анахронизмы в виде полностью устаревших функций Минюста", - добавил премьер.