"Время попрощаться с бюрократией": Гончарук анонсировал отмену устаревших функций Минюста
Об этом он Алексей Гончарук сообщил в Facеbook.
"Сейчас в Украине уникальная ситуация: и президент, и глава Верховной Рады, и премьер-министр, - по специальности юристы. Дошло уже до того, что даже генеральный прокурор тоже юрист", - написал глава правительства.
Он отметил, что все юристы "должны быть образцом отношения нулевой толерантности к коррупции".
"Поэтому важно, чтобы юристы уделяли больше времени именно сути и качеству своих документов, а не тратили его на споры, как правильно писать: "відповідно до" или "згідно з". Уже пора попрощаться с этой бюрократией", - отметил Гончарук.
Он заявил, что будут унифицированы требования к написанию юридических документов. Должен быть один стандарт, по которому будут "сверяться".
"Уже завтра Кабмин отменит анахронизмы в виде полностью устаревших функций Минюста", - добавил премьер.
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