"Весь мой заработок": Коболев отчитался о 8,5 млн грн, переданных на благотворительность

8 октября, 2019, 18:24

Глава Нафтогаза говорит, что передал весь свой заработок за период с середины января и до середины сентября благотворительным фондам

Об этом Андрей Коболев написал в Facebook.

"По состоянию на 1 октября я передал на благотворительность 8 млн 589 тыс. грн. Это весь мой заработок в Нафтогазе за период с середины января и до середины сентября. В частности, каждому из фондов: "Вернись живым", "Таблеточки" и "Народный тыл - реабилитация" передал по 2 млн 773 тыс. грн. Фонду "Благомай" - 270 тыс. грн", - сообщил Коболев.

Он отметил, что все эти средства фонды направили на помощь нашим защитникам, на их обучение, реабилитацию и поддержку семей погибших военных, лечение онкобольных детей, поддержку и профориентацию детей-сирот.

"Например, "Таблеточки" за перечисленные мной деньги купили более 12 тысяч упаковок различных препаратов - хочу, чтобы все они подействовали и помогли детям быстрее и полностью выздороветь", - поделился председатель правления Нафтогаза.

Он добавил, что в дальнейшем будет перечислять средства на благотворительность и публично отчитываться. Информация о получении и использовании фондами большей части средств уже доступна на их сайтах.