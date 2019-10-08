"Никакой капитуляции": глава Закарпатья созвал брифинг, чтобы поддержать Зеленского и "формулу Штайнмайера"

8 октября, 2019, 21:01

Председатель Закарпатской облгосадминистрации Игорь Бондаренко объяснил свою позицию по "формуле Штайнмайера"

Об этом сообщает tsn.ua

"Учитывая неоднозначную реакцию общества хочу донести до всех закарпатцев позицию президента Украины Владимира Зеленского, с которой я согласен и поддерживаю полностью. Никакой зрады нет. Президент Украины, как и все украинцы, хочет завершения войны и возвращения всех территорий без исключения. В настоящее время существует единственная площадка, где эти вопросы могут обсуждаться на самом высоком уровне - это встреча в "нормандском формате", - подчеркнул он.

По словам Бондаренко, главной преградой для такой встречи была "формула Штайнмайера".

"Не стоит пугаться "формулы Штайнмайера". Потому что она не предполагает, что Украина признает аннексию Крыма и отказывается от Донбасса, она не предполагает, что выборы на Донбассе - уже завтра, не предполагает, что они пройдут под дулом пулеметов. "Формула Штайнмайера" говорит только одно - когда заработает закон об особом статусе Донбасса после проведения там местных выборов, которые пройдут по Конституции Украины, законодательству Украины и после публикации отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли в соответствии с международными демократическими стандартами. Только с этим согласилась Украина в Минске. И никаких совместных соглашений с "ДНР" и "ЛНР" не подписывалось", - отметил председатель ОГА.

Кроме того Бондаренко заявил, что позиция Зеленского - четкая и понятная и совпадает с позицией украинцев.

"Донбасс - это Украина, там должен воцариться мир, предстоит полное прекращение огня и вывод иностранных военных формирований. На украинско-российской границе с нашей стороны должны быть украинские пограничники. Предстоит обмен пленными. И чтобы все наши граждане вернулись домой. Выборы должны состояться не под дулами пулеметов, а по украинскому законодательству, с доступом кандидатов от украинских политических сил, украинских СМИ и международных наблюдателей, возможности реализации своего избирательного права всеми внутренне пе ре ме ще лицами. На встрече в нормандском формате новый закон об особом статусе подписываться не будет. Действующий закон действует только до 31 декабря, а с 1 января будет новый закон, который будет писаться не в кулуарах Офиса президента или парламента. Он будет написан в сотрудничестве и обсуждении с украинским обществом ", - добавил он.

Также Бондаренко заверил, что ни одна "красная линия" не будет пересечена.

"Никакой капитуляции нет и, повторяю, не может быть. Как и сдачи национальных интересов. Никаких договорняков и глобальных шагов без согласия народа Украины. Речь идет лишь о возвращении людей, наших территорий, наших пленных и наконец - мира. Путь этот будет долгим и сложным. Но мы должны пройти его вместе. и здесь нам нужно единство и, как никогда, сдержанность и взвешенность. Восток и запад - вместе. Слава Украине!" - резюмировал он.