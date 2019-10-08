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Espreso.tvОбщество"Никакой капитуляции": глава Закарпатья созвал брифинг, чтобы поддержать Зеленского и "формулу Штайнмайера"

"Никакой капитуляции": глава Закарпатья созвал брифинг, чтобы поддержать Зеленского и "формулу Штайнмайера"

Председатель Закарпатской облгосадминистрации Игорь Бондаренко объяснил свою позицию по "формуле Штайнмайера"
Об этом сообщает tsn.ua
 
"Учитывая неоднозначную реакцию общества хочу донести до всех закарпатцев позицию президента Украины Владимира Зеленского, с которой я согласен и поддерживаю полностью. Никакой зрады нет. Президент Украины, как и все украинцы, хочет завершения войны и возвращения всех территорий без исключения. В настоящее время существует единственная площадка, где эти вопросы могут обсуждаться на самом высоком уровне - это встреча в "нормандском формате", - подчеркнул он.
 
По словам Бондаренко, главной преградой для такой встречи была "формула Штайнмайера".
 
"Не стоит пугаться "формулы Штайнмайера". Потому что она не предполагает, что Украина признает аннексию Крыма и отказывается от Донбасса, она не предполагает, что выборы на Донбассе - уже завтра, не предполагает, что они пройдут под дулом пулеметов. "Формула Штайнмайера" говорит только одно - когда заработает закон об особом статусе Донбасса после проведения там местных выборов, которые пройдут по Конституции Украины, законодательству Украины и после публикации отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли в соответствии с международными демократическими стандартами. Только с этим согласилась Украина в Минске. И никаких совместных соглашений с "ДНР" и "ЛНР" не подписывалось", - отметил председатель ОГА.
 
Кроме того Бондаренко заявил, что позиция Зеленского - четкая и понятная и совпадает с позицией украинцев.
"Донбасс - это Украина, там должен воцариться мир, предстоит полное прекращение огня и вывод иностранных военных формирований. На украинско-российской границе с нашей стороны должны быть украинские пограничники. Предстоит обмен пленными. И чтобы все наши граждане вернулись домой. Выборы должны состояться не под дулами пулеметов, а по украинскому законодательству, с доступом кандидатов от украинских политических сил, украинских СМИ и международных наблюдателей, возможности реализации своего избирательного права всеми внутренне пе ре ме ще лицами. На встрече в нормандском формате новый закон об особом статусе подписываться не будет. Действующий закон действует только до 31 декабря, а с 1 января будет новый закон, который будет писаться не в кулуарах Офиса президента или парламента. Он будет написан в сотрудничестве и обсуждении с украинским обществом ", - добавил он.
 
Также Бондаренко заверил, что ни одна "красная линия" не будет пересечена.
 
"Никакой капитуляции нет и, повторяю, не может быть. Как и сдачи национальных интересов. Никаких договорняков и глобальных шагов без согласия народа Украины. Речь идет лишь о возвращении людей, наших территорий, наших пленных и наконец - мира. Путь этот будет долгим и сложным. Но мы должны пройти его вместе. и здесь нам нужно единство и, как никогда, сдержанность и взвешенность. Восток и запад - вместе. Слава Украине!" - резюмировал он.
 
  • Депутаты городского совета Сум обратились к президенту Владимиру Зеленскому и Верховной Раде по недопущению капитуляции, которую депутаты видят в осуществлении так называемой формулы Штайнмайера.
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