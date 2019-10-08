"Некого за горло взять": советник Кличко Бахматов назвал свои ключевые задачи до Нового года

8 октября, 2019, 10:02

Новоназначенный советник мэра Киева Максим Бахматов сейчас занимается офисом трансформаций

Об этом Бахматов поведал в интервью Украинской правде.

"Занимаюсь офисом трансформаций. Это будет такая неформальная структура, будет помогать администрации, мэру становиться лучше и лучше, динамичнее и динамичнее. Стратегические и тактические вопросы, новые люди, обновления. К Новому году я доделаю 2-4 крупных проекта. ...Выяснилось, что есть много департаментов и структур, занимающихся проблемой пробок, но взять за горло некого", - заявил советник Кличко.

Бахматов отметил, что нельзя говорить, что кто-то не работает:

"То есть все молодцы. Так, чтобы говорить, что кто-то не работает, плохо что-то делает, неэффективно, нельзя говорить. Я уже с одними людьми встречался 3 или 4 раза, но чтобы собрать все это вместе... Полицейские делают свое, мы делаем свое, IT делает свое. Виновных нет", - пояснил он.

По его словам, в течение месяца-двух трафик в городе может быть улучшен.

"Это до Нового года, после Нового года - стратегические конструкции. Кстати, здесь будет встреча после нашей встречи по стратегии и развитию. Плюс - осталось много недоделок по заместителям, которые были. Это господа Спасибко и Давтян. Я так понимаю, что что-то было недоделано, что-то не успели сделать. Это все я сейчас аккумулирую на себя", - добавил Бахматов.