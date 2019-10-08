"Есть два пути": председатель Львовского облсовета призвал держать удар, а не прогибаться перед Путиным

8 октября, 2019, 21:43

Председатель Львовского облсовета Александр Ганущин призвал начинать реинтеграцию ОРДЛО только после вывода оккупационных войск РФ и возвращения Украине контроля над границей, а подписание "формулы Штайнмайера" назвал "попытками прогнуться перед Путиным"

Об этом Ганущин заявил во время мероприятия "Диалоги об Украине", организованного Офисом президента Украины.

Еспресо.TV публикует текст выступления, обнародованный Ганущиным в Facebook.

Есть два пути или две политики, ведущие к примирению и реинтеграции. Первая - связана с неуклонным выполнением украинской стороной Минских соглашений.

Ранее государство Украина имело высокий уровень поддержки международного сообщества, давило на Россию именно невыполнением "Минских". Их не выполняли ни мы, ни РФ, но санкции накладывали именно на "Эрэфию".

Но сегодня Зекоманда трактует и расширяет Минские договоренности в русле исключительно пророссийской политики - сначала выборы и тогда все остальное (деоккупация, граница). Или формула Штайнмайера в версии Путина.

Поэтому на этом пути примирения и реинтеграция начинаются с легитимации оккупационных администраций и отвода войск, сначала на отдельных участках, а в случае, если "влезет" - и на всем фронте. Это и есть, по нашему мнению, началом масштабной капитуляции, свертыванием западного вектора движения и федерализация страны.

Второй путь или вторая политика - это направление государства, которое борется до конца. Нации, которая достойно ответила на гибридный военный удар России.

Это подход, что не существует никаких "ЛНР" и "ДНР", а есть оккупационные администрации, созданные российским агрессором. И именно Российская Федерация является субъектом ответственным за агрессию. Поэтому примирение начинается с вывода войск, деоккупации, контроля над границей.

Реинтеграция начинается с деятельности сети военно-гражданских администраций, множества судебных приговоров против тех, кто принимал участие в незаконных вооруженных формированиях, организации референдумов и работе оккупационных администраций. С привлечения значительных ресурсов на решение социально-экономических вопросов, поддержки деятельности украинских медиа на ранее оккупированных территориях. И где-то там ооочень вдали местные выборы и право участвовать в выборах национальных.

Кстати, все, что касается реинтеграции можно еще вчера начинать с территорий, прилегающих к оккупированным.

Поэтому все просто. Есть два пути. Есть попытки прогнуться перед Путиным и наполнить формулу немецкого президента содержанием: отвести войска, местные выборы, боевики на легальных должностях и остальные. И есть другая политика - держать удар и не сдавать украинских интересов!!!

Именно к ней и призываем!

# Ни_капитуляции!