"Четвертая власть: влияние, вызовы, ответственность". Телеканал "Еспресо" покажет телеверсию лекции проведенной для одесских студентов

8 октября, 2019, 17:43

Уже 13 октября в 18:10 состоится премьерный показ телеверсии лекции известного журналиста и публициста Виталия Портникова. Ее название "Четвертая власть: влияние, вызовы, ответственность"

Повторный показ будет 20 октября.

Напомним, лекция состоялась 23 сентября в Одесском государственном университете имени И. И. Мечникова.

В рамках реализации проекта Одесса стала первым городом в котором была проведена встреча Виталия Портникова со студентами. Далее, 12 октября, известный публицист отправится в Острог, где в помещении актового зала НУ "Острожская академия" пройдет лекция в рамках проекта. Кроме того, лекции состоятся в Харькове, Днипре, Виннице и Киеве.

Проект "Четвертая власть: влияние, вызовы, ответственность" проходит при поддержке Фонда развития СМИ Посольства США в Украине. Организационным партнером первой лекции выступил факультет журналистики, рекламы и издательского дела Одесского государственного университета имени И. И. Мечникова. Медиапартнер проекта - телеканал "Еспресо".