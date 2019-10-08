"Четвертая власть: влияние, вызовы, ответственность". Телеканал "Еспресо" покажет телеверсию лекции проведенной для одесских студентов
Повторный показ будет 20 октября.
Напомним, лекция состоялась 23 сентября в Одесском государственном университете имени И. И. Мечникова.
В рамках реализации проекта Одесса стала первым городом в котором была проведена встреча Виталия Портникова со студентами. Далее, 12 октября, известный публицист отправится в Острог, где в помещении актового зала НУ "Острожская академия" пройдет лекция в рамках проекта. Кроме того, лекции состоятся в Харькове, Днипре, Виннице и Киеве.
Проект "Четвертая власть: влияние, вызовы, ответственность" проходит при поддержке Фонда развития СМИ Посольства США в Украине. Организационным партнером первой лекции выступил факультет журналистики, рекламы и издательского дела Одесского государственного университета имени И. И. Мечникова. Медиапартнер проекта - телеканал "Еспресо".
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