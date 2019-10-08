Путина устраивает ситуация на Донбассе, поэтому он не спешит на "нормандский формат", - Пристайко
Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает Лига.
"Я не вижу заинтересованности РФ во встрече, по крайней мере, сейчас эта встреча откладывается все дальше и дальше. Сначала мы слышали о технической невозможности Путина приехать, хотя и дата была предложена французами. Сейчас 3 лидера готовы, предлагается новый набор дат, но мы не слышим готовности от России", - пояснил Пристайко.
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По его словам, Путин ищет "новые и новые основания, чтобы не проводить эту встречу", поскольку его устраивает ситуация на Донбассе.
"Эти полтора или два миллиарда, которые он тратит, чтобы нас всех держать привязанными к себе, как он делает это в Приднестровье, Абхазии и Осетии, его, мне кажется, устраивают", - подытожил министр.
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