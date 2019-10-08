Прокуратура возобновила производство по нападению на журналиста "Схем" Ткача на свадьбе сына Луценко

8 октября, 2019, 14:50

Прокуратурой Киевской области отменено решение о закрытии производства по факту причинения телесных повреждений журналистам

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"Прокуратурой Киевской области 7 октября 2019 г. отменено постановление следователя прокуратуры области от 08.05.2019 года о закрытии уголовного производства по факту причинения 15.09.2017 года телесных повреждений журналистам на территории одного из загородных комплексов работниками Управления государственной охраны по ч. 2 ст.345- 1 УК Украины ", - говорится в сообщении.

Дальнейшее досудебное расследование поручили следственным ГБР в Киеве.

Напомним, 7 октября стало известно, что прокуратура закрыла производство относительно препятствования журналистской деятельности журналисту "Схем" Михаилу Ткачу на свадьбе старшего сына экс-генпрокурора Юрия Луценко.

В ночь на 16 сентября 2017 г. в ресторанном комплексе в Козине праздновали свадьбу сына генпрокурора Юрия Луценко.

Во время съемок на въезде в комплекс съемочная группа демонстрировала журналистские удостоверения сотрудникам Управления государственной охраны. Но, когда с закрытой вечеринки собрался выезжать тогдашний президент Украины Петр Порошенко , два представителя УГО применили физическую силу к журналисту Михаилу Ткачу и оператору Борису Троценко, чтобы помешать съемке выхода и выезда президента.