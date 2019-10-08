Подготовка к отопительному сезону: в Киеве начали перекладывать аварийные участки труб между теплосетями

8 октября, 2019, 14:18

Столица начала комплексное обновление теплосетей

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Все проблемы в городе с горячей водой и теплоснабжением - из-за изношенности инфраструктуры, в которую десятками лет не вкладывали средств. Почти 80% труб давно отслужили свой срок и находятся в крайне "уставшем" состоянии. Поэтому столько порывов и аварий при запуске каждого отопительного сезона", - пояснил Кличко.

Отмечается, что, обновляя тепломагистрали, полностью переводят самые проблемные участки труб - от одной тепловой камеры к другой.

"Это защищает от "раскопок" по несколько раз в одном и том же месте", - добавил мэр Киева.