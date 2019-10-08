По иудейскому календарю: Зеленский почтил память расстрелянных в Бабьем Яру
8 октября, 2019, 10:56
По иудейскому календарю годовщина трагедии пришлась на 8 октября
Об этом сообщает Офис президента в Facebook.
Отмечается, что глава государства вместе с представителями Совета Федерации еврейских общин зажгли лампадки возле "Меноры" - памятника расстрелянным евреям на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".
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Раввины прочитали молитву по жертвах трагедии. Также присутствующие почтили их память минутой молчания.
- Напомним, по григорианскому календарю дата трагедии пришлась на 29 сентября. Тогда Зеленского раскритиковали за отсутствие на официальных мероприятиях памяти жертв Бабьего Яра.
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