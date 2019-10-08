Отчеты подполья и хроники сотен: неизвестные общественности архивы УПА передали исследователям

8 октября, 2019, 15:59

Центру исследований освободительного движения передали два повстанческих архива, найденные в Стратинских лесах, в Ивано-Франковской области

Об этом сообщили в Центре исследований освободительного движения (ЦИОД), передает " Укринформ".

Документы передали жители одного из сел.

"Один из архивов в очень плохом состоянии и не подлежит реставрации. А второй из найденных архивов очень хорошо сохранился. Несколько сотен найденных документов датируются 1945-1946 годами. Архив богат уникальными документами, которые до сих пор не фигурировали в научном обороте", - говорится в сообщении.

Основной массив документов - отчеты подполья и подразделений УПА с территории Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей. Также архив содержит около десяти неизвестных до сих пор типов бофонов (подпольные деньги, векселя - ЦИОД).

Сохранились до сих пор неизвестные исследователям и неопубликованные хроники сотен из сферы деятельности военного округа "Лысоня". Довольно большую часть архива составляют хорошо систематизированы отчеты и материалы по деятельности ОУН и УПА на территории Закерзонья (современная территория Польши - ЦИОД). Оттуда же - ряд пропагандистских материалов на польском языке.

Подразделения, чьи отчеты обнаружены в архиве, действовали в рамках военных округов "Буг", "Лысоня", "Говерла".

Большая группа документов из найденного архива посвящена теме избирательной кампании в Верховную Раду УССР, которые состоялись 10 февраля 1946 года. Эти выборы планировала советская власть, как средство формальной легализации собственного контроля над территорией Западной Украины и уверенной позиции там же, отмечают в ЦИОД. Соответственно, для подполья срыв выборов был первоочередной задачей, успех которой должен был засвидетельствовать реальную силу УПА и невозможность тоталитарного режима. Довольно интересна подборка протоколов допросов ВБ из разных регионов.

Руслан Забилый, гендиректор Национального музея-мемориала "Тюрьма на Лонцкого" и член Ученого совета ЦИОД так прокомментировал находку: "Архивы из Статинских лесов - чрезвычайный исторический источник. В нескольких сотнях документов собрана тематика по истории украинского освободительного движения за два года. Известно, что на территории Рогатинского района часто находилось высшее руководство ОУН и Главного командира УПА. Очевидно архив предназначался для них. Но установить работали ли с ним члены Провода ОУН нет возможности", - добавил он.

Второй архив передан в фонды Национального музея-мемориала "Тюрьма на Лонцкого". Реставратор музея Елена Папевська законсервирует архив и отреставрирует немецкую минометную шкатулку, в которой он хранился.