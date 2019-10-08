 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирНорвегия не присоединится к системе противоракетной обороны НАТО

Норвегия не присоединится к системе противоракетной обороны НАТО

Норвегия не будет частью общей системы противоракетной обороны Североатлантического альянса

Об этом свидетельствует бюджетный план Министерства обороны скандинавской страны, сообщает The Local.

"В результате широкого обзора политических факторов и факторов безопасности правительство решило, что Норвегия не будет рассматривать вопрос о приобретении датчиков или оборонительных ракет, которые могут участвовать в системе противоракетной обороны НАТО", - говорится в бюджете.

Оборонная программа - это система противоракетной обороны, которая строится в нескольких государствах-членах НАТО.

Член-основатель Норвегия является давним сторонником политики НАТО по созданию совместной системы противоракетной обороны, но выступает против объединения этой системы с системой противоракетной обороны США.

Одним из аспектов этого является нежелание скандинавской страны противостоять России, с которой она имеет общую границу, сообщает издание.

НАТО отрицает, что система противоракетной обороны спроектирована или направлена против России.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

8 октября, 2019 вторник

больше новостей

8 октября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать