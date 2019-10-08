Норвегия не присоединится к системе противоракетной обороны НАТО

8 октября, 2019, 17:47

Норвегия не будет частью общей системы противоракетной обороны Североатлантического альянса

Об этом свидетельствует бюджетный план Министерства обороны скандинавской страны, сообщает The Local.

"В результате широкого обзора политических факторов и факторов безопасности правительство решило, что Норвегия не будет рассматривать вопрос о приобретении датчиков или оборонительных ракет, которые могут участвовать в системе противоракетной обороны НАТО", - говорится в бюджете.

Оборонная программа - это система противоракетной обороны, которая строится в нескольких государствах-членах НАТО.

Член-основатель Норвегия является давним сторонником политики НАТО по созданию совместной системы противоракетной обороны, но выступает против объединения этой системы с системой противоракетной обороны США.

Одним из аспектов этого является нежелание скандинавской страны противостоять России, с которой она имеет общую границу, сообщает издание.

НАТО отрицает, что система противоракетной обороны спроектирована или направлена против России.