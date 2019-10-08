Норвегия не присоединится к системе противоракетной обороны НАТО
Об этом свидетельствует бюджетный план Министерства обороны скандинавской страны, сообщает The Local.
"В результате широкого обзора политических факторов и факторов безопасности правительство решило, что Норвегия не будет рассматривать вопрос о приобретении датчиков или оборонительных ракет, которые могут участвовать в системе противоракетной обороны НАТО", - говорится в бюджете.
Оборонная программа - это система противоракетной обороны, которая строится в нескольких государствах-членах НАТО.
Одним из аспектов этого является нежелание скандинавской страны противостоять России, с которой она имеет общую границу, сообщает издание.
НАТО отрицает, что система противоракетной обороны спроектирована или направлена против России.
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