Ночью будут заморозки, а днем начнется потепление: Диденко спрогнозировала погоду на 9 октября
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
На остальной территории ночью предполагается + 3 + 7 градусов.
"В среду в дневные часы наконец начинается потепление. Днем температура воздуха повысится до +12+18 градусов", - рассказала Диденко.
Отмечается, что 18 градусов - это больше касается юго-запада. На Востоке ожидается +10 +13 градусов.
В северных районах Черниговщины, Сумщины еще местами побудет + 7 + 12 градусов.
В среду, 9 октября, в большинстве областей Украины будет преобладать сухая погода, лишь на севере и западе вероятны небольшие дожди. Прогнозируется порывистый ветер
В Киеве среда уже будет теплее. Ночью - без заморозков, + 4, + 5 градусов, а днем ожидается около +12 градусов. Правда, будет облачно и даже небольшой дождь.
"Уже в воскресенье, 13 октября, по предварительным прогнозам, в Украину идет бабье лето! На Покрову, День защитника Украины - 14 октября = также ожидается прекрасная погода - без осадков и + 17 + 22 градуса", - спрогнозировала синоптик.
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