Ночью будут заморозки, а днем начнется потепление: Диденко спрогнозировала погоду на 9 октября

8 октября, 2019, 12:47

На Востоке, в центральных областях и даже на юге ближайшей ночью будут наблюдаться заморозки 0-5 градусов. Без заморозков пройдет ночь в Одесской области, Винницкой и в Крыму

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

На остальной территории ночью предполагается + 3 + 7 градусов.

"В среду в дневные часы наконец начинается потепление. Днем температура воздуха повысится до +12+18 градусов", - рассказала Диденко.

Отмечается, что 18 градусов - это больше касается юго-запада. На Востоке ожидается +10 +13 градусов.

В северных районах Черниговщины, Сумщины еще местами побудет + 7 + 12 градусов.

В среду, 9 октября, в большинстве областей Украины будет преобладать сухая погода, лишь на севере и западе вероятны небольшие дожди. Прогнозируется порывистый ветер

В Киеве среда уже будет теплее. Ночью - без заморозков, + 4, + 5 градусов, а днем ожидается около +12 градусов. Правда, будет облачно и даже небольшой дождь.

"Уже в воскресенье, 13 октября, по предварительным прогнозам, в Украину идет бабье лето! На Покрову, День защитника Украины - 14 октября = также ожидается прекрасная погода - без осадков и + 17 + 22 градуса", - спрогнозировала синоптик.